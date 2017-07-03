Azez’de nefesler tutuldu

BUGÜN NELER OLDU

Kilis'in karşısında yer alan Suriye'nin Azez ilçesi Türkiye'nin olası Afrin operasyonunu bekliyor. Afrin'in 20 kilometre doğusunda bulunan ilçeye giren SABAH, olası operasyon öncesi ilçe sakinleriyle görüştü. Azezliler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terör örgütü YPG/PKK'dan temizlemek için Afrin'e yapmayı düşündüğü operasyonu dört gözle bekliyor.YPG/PKK'lı teröristlerin hem Türkiye hem de Suriye için büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Avukat Abdulkadir Cemal, Afrin operasyonunda Azezliler'in Türkiye'nin yanında olacağını söyledi. Cemal, "Afrin'i işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerin hepsi Kandil Dağı'ndan buraya geldi. 42 Arap ve Türkmen köyünü işgal etti. Yüzbinlerce vatandaşı evinden etti. İşgal ettikleri bütün bölgelerde köy isimlerini değiştirdiler. Türk ordusunun ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızın üstünde yeri var. Burada bir Kürt devletçiği kurulmasını asla istemiyoruz" dedi.Azezli esnaf Beşir Azezi ise "Umarım Afrin operasyonu hemen bugün olur. YPG/ PKK'lı teröristler işgal ettikleri Afrin'den atılır. Türkiye ve Türkler bizim kardeşimiz. Bugüne kadar hep yanımızda oldular. Biz de Türk ordusunun yanındayız" diye konuştu. Afrin'deki evi ve topraklarına YPG/PKK tarafından el konulduğunu dile getiren Nihat Aluş da, "YPG/PKK'lı teröristler orada halka işkenceler yapıyor. İnsanların kendi topraklarına girmesine izin vermiyor. Tabii ki bu teröristlerin temizlenmesini istiyorum" dedi.