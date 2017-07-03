Geleceğin piyadeleri ‘Demir Adam’ olacak

BUGÜN NELER OLDU

Gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanan ordular yeni insansız hava araçları, füzeler ve uçaklar geliştirirken askerlerin savaş üniformaları, zırhları ve ekipmanları da bu yeniliklere ayak uyduruyor. ABD'nin TALOS adını verdiği önümüzdeki yıllarda savaş bölgelerinde görülecek zırh, hem askerleri günümüzdeki muadillerinden daha iyi koruyor hem de birçok özellik barındırıyor. Zırhtaki güçlendirilmiş dış iskelet yapısı sayesinde, normalde 50-60 kilogram yük taşıyan askerlerin bunun iki katı yükü zorlanmadan taşıyacağı belirtiliyor. Bilim kurgu çizgi romanlarından esinlenilen ve Iron Man (Demir Adam) zırhı adıyla anılan ekipmanın tıpkı filmlerdeki gibi kullanıcısına gerçek zamanlı bilgiler sunacağı, vücut ısısını ayarlayacağı, içinde sıvı bulunan yüzeyi sayesinde darbeleri emeceği, sürekli olarak komutanlarla askerler arasındaki iletişim kanallarını açık tutacağı söyleniyor.