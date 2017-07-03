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'da : 7 ölü!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.7.2017 19:27 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 19:27
Rusya'da tekne kazası: 7 ölü!

'nın Çelyabinsk bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

'nın Çelyabinsk bölgesindeki Maksimka göletinde 30 kişinin bulunduğu motorlu bir tekne alabora oldu.

Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında Maksimka göletinden 10 yaşındaki kızın, 2 yaşındaki bir çocuğun ve iki erkeğin cesedi çıkarıldı.

Birkaç saat sonra kurtarma ekipleri 8 ve 15 yaşındaki iki çocuğun cesedine daha ulaştı.

Edinilen bilgilere göre alabora olan teknede Ermenistanlı bir ailenin kızlarının mezuniyetini kutladığı bildirildi.

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Rusya'da tekne kazası: 7 ölü!
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