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Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edildi

Giriş Tarihi: 3.7.2017 16:22

Reuters haber ajansı, Suriye ordusunun perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

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Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edildi
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