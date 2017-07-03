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Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edildi
Suriye'nin güneyinde ateşkes ilan edildi
Giriş Tarihi: 3.7.2017
16:22
Reuters haber ajansı, Suriye ordusunun perşembe gününe kadar ülkenin güneyinde ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
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