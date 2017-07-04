Almanya'dan itiraf gibi PKK raporu

Almanya'da terör örgütü PKK'nın yaklaşık 14 bin yandaşı bulunduğu açıklandı.

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) açıkladığı 2016 yılı istihbarat raporunda, ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

İstihbarat servisi tarafından izlenen yabancı solcu aşırı gruplar bölümünde terör örgütü PKK'nın ülkede 14 bin yandaşının bulunduğu ifade edildi.

PKK'nın şehir yapılanması TAK'ın 2006'da Avrupa Birliği (AB) terör listesine alındığına işaret edilen raporda, bu örgütün Türkiye'de 2016'da çok sayıda saldırılar düzenlediği anımsatıldı.

Raporda, PKK'nın FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik temkinli davrandığı, bunu Türkiye içinde bir ihtilaf olarak gördüğü ve buna karışmadığı ifade edilerek terör örgütünün Suriye'de toprak egemenliğini elde etmeye ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın durumuna odaklandığı belirtildi.

Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'ya da yansıdığına işaret edilen raporda, Almanya'da 2016'da terör örgütü PKK yandaşları ile karşıtları arasında provokasyonlar meydana geldiği kaydedildi.

PKK yandaşları tarafından Almanya'da camilere yönelik saldırılar da raporda yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ALMANYA'DA ELEMAN TOPLUYOR

Raporda ayrıca PKK'nın gençlik yapılanmasının terör örgütünün eylemlerine katılmaları için Almanya'da eleman toplamasında etkili olduğu vurgulandı.

Silahlı eylemlere katılmak için Almanya'da toplanan gençlerin kendileri için elverişli olup olmadığına terör örgütü PKK kadrolarının karar verdiğine işaret edilen raporda, terör örgütüne katılanların bir kısmının Irak'ın kuzeyine, oradan da hedef bölgelere gönderildiği belirtildi.

Almanya'dan DEAŞ ile mücadele etmek için çatışma bölgelerine 180'in üzerinde kişinin gittiği ve bunların büyük bölümünü PKK'nın götürdüğüne işaret edilen raporda, Almanya'dan gidenler arasında katıldıkları terör eylemlerinde ölenlerin de olduğu kaydedildi.

Raporda, bağımsız bir şekilde bölgeye giden bazı kişilerin de daha sonra PKK yapılanmasına katıldığı ifade edildi.

Dışarıya doğru siyasi ve demokratik olarak değişime gittiği izlenimi oluşturmak için terör örgütü PKK'nın Avrupa'da son yıllarda isim değiştirdiğine işaret edilen raporda, talimatların büyük bölümünün yerel düzeyde kurulan dernekler üzerinden uygulandığı, bu derneklerin çatı oluşumunun ise "NAV-DEM" olduğu vurgulandı.

TOPLADIĞI PARA

PKK'nın çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler de kurduğuna dikkati çekilen raporda, terör örgütünün sadece 2015'in eylül ayından 2016'nın başına kadar düzenlenen kampanyada 13 milyon avrodan fazla para topladığının altı çizildi.

Raporda, PKK'nın topladığı paranın tahmini olarak 25 milyon avronun üzerinde olduğu, son 10 yılda örgütün topladığı paraların iki kattan fazla arttığı belirtildi.

PKK'LILARA KARŞI 4 BİN 400 SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ, 180 DAVA AÇILDI

Raporun tanıtımında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, terör örgütü PKK'nın 1993'ten beri Almanya'da faaliyetlerinin yasaklandığını hatırlattı.

Bunun yanı sıra bu ülkede PKK'nın kurduğu 53 örgütün de yasaklandığını belirten Maiziere, bu yılın mart ayında PKK'ya yönelik yasakların genişletildiği ve terör örgütü tarafından kullanılan başka sembollerin de yasakladığını kaydetti.

Maiziere, 2004'ten bu yana Almanya'daki eyaletlerin PKK terör örgütüyle ilişkili 4 bin 400 soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Federal Başsavcılığın da 2011'den sonra PKK ile ilişkili 180 dava açtığını anlatan Maiziere, 100'ün üzerinde PKK'lının kısmen hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğunu belirten Maiziere, "Türkiye NATO partneridir. Türkiye ile ortak güvenlik çıkarlarımız var. On yıllardan beri iyi ilişkilerimiz mevcut. Türkiye'den gelen milyonlarca kişi Almanya'da yaşıyor. Milyonlarca kişi Türkiye'de tatil yapıyor. Yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Almanya açısından ilişkilerin iyi kalması çıkarımızadır. Aynı zamanda Türkiye'deki gelişmelere endişeyle bakıyoruz. Bunu açık bir şekilde ifade ediyoruz ve sert tartışmalar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maiziere, Türkiye üzerinden Almanya'ya gelen terör şüphelerinin Türkiye tarafından Almanya'ya bildirilmesinin önemli ve doğru olduğunu belirtti.

Türkiye'nin stratejik konumunun bile bu ülke ile terörizmle mücadelede birlikte çalışılması gerektiğini gösterdiğinin altını çizen Maiziere, "Bu iş birliği önemli." dedi.

Maiziere, Alman topraklarında casusluk faaliyetlerine tahammül etmeyeceklerini, bunun tüm ülkeler için geçerli olduğunu kaydetti.

FETÖ terör örgütünün nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir soru üzerine Maiziere, bu konuda farklı görüşlere sahip olunabileceğini ifade ederek Almanya'daki yapılanmanın Alman anayasasına karşı faaliyetlerde bulunduğu yönünde somut ipucunun bulunmadığını söyledi.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen de terörizmle mücadelede değişik ülkelerle birlikte çalıştıklarını belirterek "MİT terörizmle mücadelede bizim için önemli bir partnerdir" ifadesini kullandı.

Maassen ayrıca ülkede faaliyet gösteren istihbarat servislerinin faaliyetlerinin takip edildiğini kaydetti.