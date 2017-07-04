Bin yıllık kayıp şehir bulundu!

Arkeologlar, Etiyopya'nın doğusundaki Harla bölgesinde geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan kayıp şehir buldu.Bin yıllık kayıp şehir nerede? Kayıp şehir nasıl bulundu? Kayıp şehirin adı ne? Etiyopya'nın doğusunda yapılan kazılarda ticaret merkezi olduğu tahmin edilen 10. yüzyıla ait bir şehir bulundu. Çalışmayı yürüten arkeoloji ekibince yapılan yazılı açıklamada, keşfin 10. ve 15. yüzyıl arasında ülkede İslam'ın varlığına ve uluslararası ticaretin kökenlerine dair yeni önemli bilgiler verdiği kaydedildi.