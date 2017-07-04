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Iraklı Model bıçaklanarak öldürüldü!

Giriş Tarihi: 4.7.2017 10:22
Iraklı Model bıçaklanarak öldürüldü!

Irak'ın erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı Bağdatlı model Karar Nushi, feci şekilde darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü.

Bağdatlı güzel sanatlar öğrencisi olan model Karar Nushi uzun süredir dar giyindiği ve saç stili nedeni ile bazı çevrelerden tehdit alıyordu. İki gün önce ortadan kaybolan Nushi'nin cesedi, polis tarafından Bağdat'ın kuzeyinde bulunan bir cadde üzerinde bulundu.

DARP EDİP ARDINDAN BIÇAKLADILAR

Nushi'nin uzun süre darp edilip, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Irak'ta düzenlenecek olan erkek güzellik yarışmasının en güçlü adayı olarak gösterilen Nushi'nin hayranları, yakışıklı modelin katillerine karşı öfkelerini sosyal medyadan dile getirdi.

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Iraklı Model bıçaklanarak öldürüldü!
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