15 yıldır ‘barış’ için yürüyor

ABD'de yaşayan Meredith Eberhart, 15 yıl önce çıktığı uzun yürüyüşleri yaşam tarzı haline getirdi. 75 yaşına merdiven dayarken her şeyinden vazgeçerek kendini yollara vurdu. İngiltere merkezli Guardian gazetesi adına Eberhart'a yol arkadaşlığı eden Robert Moor, yaşlı adamın ABD'nin dört bir yanını kat ederek 7 bin kilometreden fazla yolu yürüyerek aldığını yazdı. 1993'te emekli olan, evli ve iki çocuk babası Eberhart, ilk uzun yürüyüşünü 60 yaşında 1998 yılında gerçekleştirdi. O tarihten sonra da Teksas'tan Quebec'e, New Mexico'dan Florida'ya birçok eyaleti gezdi. İlerleyen yaşı dolayısıyla kış aylarında karavanında yaşayan Eberhart, 2003'te karısından boşanıp tüm varlığını karısına ve iki çocuğuna bırakmış. "Her geçen yıl sahip olduklarım azaldı ve daha mutlu bir adam oldum" ifadelerini kullanan Eberhart yürüyüş amacını ise "umutsuzca bile olsa barış arayışı" diye özetliyor.