Türkiye'nin en iyi haber sitesi

i 'da öldürüldü!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 21:57 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 21:57
ABD askeri Afganistan'da öldürüldü!

Savunma Bakanlığı (Pentagon) bir ABD inin 'da öldürüldüğünü iki askerin de yaralandığını bildirdi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis öldürülen in kimliğini Alaska doğumlu 19 yaşındaki Hansen B. Kirkpatrick olarak açıklarken askerin "dolaylı bir ateş" sırasında aldığı yara sonucu öldüğünü söyledi.

Olayın 'ın Helmand ilinde meydana geldiğini ifade eden Davis söz konusu saldırının hangi grup tarafından yapıldığına ilişkin soruya, "Taliban olmadığını söylemek için bir sebep yok." şeklinde cevap verdi.

Konun soruşturulduğunu ifade eden Davis olayda iki askerin de hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Davis, saldırının Amerikan ve Afganistan askerlerinin ortak devriye operasyonunda meydana geldiğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD askeri Afganistan'da öldürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz