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Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 21:31 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 23:06
ABD'den Somali'ye hava saldırısı!

Afrika Komutanlığının (AFRICOM), 'de Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanına yönelik düzenlediği bildirildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, saldırıyı "kitlesel savunma" olarak niteledi.

Söz konusu saldırının, 'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda yapıldığını aktaran Davis "Saldırıda Eş-Şebab'a ait bir toplanma alanı hedef alındı. Kullanılabilir istihbari bilgiler üzerinden hareket edilerek gerçekleştirildi. Sonuçlarını değerlendiriyoruz. Yeni bilgiler çıktıkça paylaşacağız." dedi.

ABD'nin Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek vermek üzere ülkede 50 özel kuvvet askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AFRICOM'a mart ayında Somali'de tek taraflı saldırı yapma yetkisi vermişti.

Yetkilendirme sonrası AFRICOM, geçen ay örgütün lojistik bağlantı noktasına düzenlemiş ve 8 Eş-Şebab militanını öldürmüştü.

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ABD'den Somali'ye hava saldırısı!
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