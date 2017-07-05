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'de bomba ı!

Giriş Tarihi: 5.7.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 12:16
İngiltere'de bomba alarmı!
'da havalimanı şüpheli paket nedeniyle tahliye ediliyor.
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İngiltere'de bomba alarmı!
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