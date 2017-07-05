İsrail Kudüs'ü işgale devam ediyor

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, komitenin Pisgat Zeev, Ramot ve Gilo yerleşim birimlerinde 800 konutun inşasına onay verdiğini söyledi. Barkat, kararı, "Kudüs'te inşaatlar zaruridir. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak güçlendirmek için bunların sürmesi gerekiyor." sözleriyle savundu.

Barkat ayrıca, komitenin, Doğu Kudüs'ün Es-Sevahire, Rasu'l-Amud, Şuafat ve Et-Tur bölgelerinde Filistinliler için 114 konutluk projeyi değerlendireceğini belirtti.

İsrail hükümeti 28 Mayıs'ta, İsraillilerin "Kudüs'teki Eski Belde havzası" olarak isimlendirdiği bölgenin genişletilmesi için yaklaşık 14 milyon dolar değerindeki Yahudi yerleşim projesini onaylamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor.