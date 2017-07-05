Katar Dışişleri Bakanı'ndan flaş açıklama

Katar Dışişleri Bakanı El Sani'den Londra'da konuştu. El Sani, 4 Arap ülkesinin Katar'a karşı tutumunun açıkça bir saldırı ve aşağılama olduğunu söyledi.

Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da konuşan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Körfez ülkeleri ve Mısır'ın 13 maddelik talep listesine ağır yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Sani, "Kuşatma açık bir şekilde aşağılayıcı ve saldırgan" dedi.

4 ARAP ÜLKESİ BUGÜN TOPLANIYOR

Öte yandan Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanları, Doha'nın taleplerine verdiği yanıtını değerlendirmek ve bundan böyle atılacak adımları görüşmek üzere bugün Kahire'de toplanıyor.

Mısır'ın evsahipliğinde, 4 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları'nın bugün Kahire'de yapacağı toplantı, Közfez krizinin bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıyor.

El Cezire İngilizce'ye göre, Katar'ın yanıtının ayrıntıları henüz açıklanmazken bu ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bir Abdülrahman El Tani, dün Doha'da yaptığı açıklamada "karşılanamaz" dediği talepler için "gerçekçi ve uygulanabilir olmadığını" da söylemişti.

KATAR, 13 MADDELİK TALEP LİSTESİNE CEVAP VERDİ!