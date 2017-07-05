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Midesinden 79 bin çıktı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 4.7.2017 21:30 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 01:52
Midesinden 79 bin euro çıktı

'da bir kişi midesinde gizlediği 79 bin yla yakalandı.

İsviçre'den 'ya geçen Nijerya uyruklu bir kişi, nin üzerindeki banknotlarda tesadüfen esrar kokusu alması üzerine durduruldu.

Elbiselerinin içine 13 bin İsviçre frangı gizlediği tespit edilen kişi, daha sonra X-ray cihazından geçirildi.

Nijeryalı çının midesine dokuz prezervatif içine 200 ve 500 luk banknotlar gizlediği, midesindeki toplam banknot miktarının 79 bin euro olduğu belirlendi.

Kaçakçı, kara para aklama, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve gümrük kanununa muhalefetten tutuklandı.

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Midesinden 79 bin euro çıktı
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