Türkiye'nin en iyi haber sitesi

PKK’lılar Türkiye dostu Alman gazeteciyi hastanelik etti

Giriş Tarihi: 5.7.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 23:19
PKK’lılar Türkiye dostu Alman gazeteciyi hastanelik etti

PKK’lılar Alman gazeteci Martim Lejeune'yi Bremen'de mahkemede polisin gözü önünde saldırarak hastanelik etti.

Türkiye dostu Alman gazeteci Martin Lejeune Alman polisinin gözü önünde terör örgütü elemanlarının saldırısına uğradı.

Bundan bir kaç ay önce Türklerin ve Müslümanların haklarını savunmak için PKK'ya karşı yapılan bir gösteride bir çocuk linç edilerek öldürülmüştü.

Alman Gazeteciyi PKK'lılar polisin gözü önünde komaya soktu

Duruşmayı izlemeye giden Lejeune, mahkeme binasının önünde polise rağmen 4-5 kişilik terör örgütünü elamanlarının saldırısına uğradı ve hastaneye kaldırıldı. Lejeun'ın aldığı darp izleri polis kayıtlarına ve fotoğraf karelerine yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’lılar Türkiye dostu Alman gazeteciyi hastanelik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz