Yeni akım: Anti-selfie

ABD'li
sanatçı Stephanie Leigh Rose, yere yatıp ölü görüntüsü vererek selfie
karşıtı bir akımın öncüsü oldu. StefDies isimli projesi için dünyanın ünlü turistik mekanlarına giderek insanların içinde yüzüstü yere yatan ve ölü taklidi yapan Rose, dünyanın pek çok kentindeki mekanlarda poz verdi. Rose, projesinin sosyal medyadaki selfie modasına bir tepki olduğunu belirterek "Sanal gerçekliğe takıntılı bir kültür oluştu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, özellikle de fotoğraflarda gördüklerimiz" dedi.