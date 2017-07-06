ABD'den kritik K.Kore açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore'nin en son denediği balistik füze kapasitesinin ABD'yi Kore yarımadasında bir savaşa yaklaştırdığı" iddialarıyla ilgili "Bu kapasitenin bizi savaşa daha da yaklaştırdığına inanmıyorum." dedi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerle sohbeti sırasında basın mensuplarının, Kuzey Kore'nin hafta başında gerçekleştirdiği Kıtalararası Balistik Füze (ICBM) denemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Pyongyang'ın elde ettiği ICBM kapasitesinin ABD'yi Kore yarımadasında savaşa bir adım daha yaklaştırıp yaklaştırmadığına" ilişkin soru üzerine Mattis, "Bu kapasitenin bizi savaşa daha da yaklaştırdığına inanmıyorum." diye konuştu.

ABD'nin Kuzey Kore'nin elindeki füzenin atmosfere geri giriş sistemlerini, modül, fırlatma ve uçuş kabiliyetlerini incelediğini dile getiren Savunma Bakanı, Kuzey Kore ile tırmanan gerginliği azaltmak konusunda diplomasinin halen ABD'nin öncelikli işi olduğunu kaydetti.

ABD yönetiminin ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam edeceğini ifade eden Mattis, "Biz kırmızı çizgilerle değil, gerçeklerle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Savunma uzmanları Kore yarımadasında çıkacak bir savaşın 25 milyon sivili tehlikeye sokma riski bulunduğundan, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı askeri bir adım atmasının şu aşamada söz konusu olmadığını belirtiyor.

JAPON MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ICBM denemesinden sonra Güney Kore ve Japonya liderleri ile telefon görüşmesi yaparken, Mattis de Japon mevkidaşı Tomomi İnada ile telefonda görüştü.

Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın, Pyongyang'ın bölgenin güvenliğini tehdit ettiği konusunda mutabık kaldığını ve hafta başındaki füze denemesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdiklerini ifade etti.