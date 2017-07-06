AP'den skandal karar!

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün görüşülen Türkiye karar tasarısı oylamaya sunuldu. 638 üyenin katıldığı oylamada sembolik nitelikteki karar 64'e karşı 477 oy ile kabul edildi, 97 parlamenter ise çekimser kaldı. Kararda Türkiye'de 16 Nisan'da anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının sonuçlarına atıfta bulunularak, anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması için AB üyesi ülkeler ve AB Komisyonuna çağrıda bulunuluyor. Bağlayıcı nitelik taşımayan kararda ayrıca üye ülkelere ve AB Komisyonuna, Türkiye ile ortak çıkarların gözetileceği samimi ve açık bir ilişki biçimi benimsenmesi önerilirken, ticaret, enerji, ekonomi, göç ve terörle mücadele gibi ortak çıkar alanlarında "kuvvetli iş birliği" kurulması çağrısı yapılıyor. Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kınandığı ve AP'nin Türk halkının yanında olduğu belirtiliyor. Hemen ardından ise Türkiye'den AB ülkelerine kaçan FETÖ üyeleri kastedilerek, sığınma izni veren ülkelere teşekkür ediliyor.

PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Terör örgütü PKK'nın saldırılarının kınandığı kararda, örgütün AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılıyor ve silah bırakma çağrısında bulunuluyor. Karar metninde ayrıca AB ülkelerinden, terör örgütü olarak kabul edilen örgütlere ait işaret ve sembollerin yasaklanması konusunda hukuki düzenlemeleri yapmaları isteniyor.

'AKKUYU'YU DURDURUN' ÇAĞRISI

AP kararında dikkati çeken bir başka madde ise Akkuyu Nükleer Santrali projesinden vazgeçilmesi isteği. AP kararında Japon-Fransız ortaklığıyla yürütülen Sinop nükleer santrali ile ilgili bir değerlendirmede bulunulmazken, Rusya'ya iş birliği ile yürütülen Akkuyu projesinin durdurulması isteniyor.



(Skandal karar Türkiye düşmanı Kati Piri'nin Türkiye hakkındaki mesnetsiz çağrısıyla alındı)

TÜRKİYE DÜŞMANI RAPORTÖR KATİ PİRİ KARARIN ALINMASINDA ETKİLİ OLDU

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı raportör Türkiye düşmanı Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunu 20 Haziran tarihinde 51 evet, 3 hayır oyu ile kabul etmişti.

Türkiye düşmanı FETÖ, PKK ve Can Dündar ile birlikte hareket eden Piri, "Parlamentodaki tüm grupların, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği konusunda farklı bir tavırları var. Komisyonun ve Konseyin Türkiye'de olan bitenler hakkında sessiz kaldığını görüyoruz. Ancak ben Parlamentonun genel anlamdaki sabit duruşundan gurur duyuyorum ve elbette Parlamentonun tek bir sesle konuşmasını sağlamak en zorlu mücadeleydi bizim için" ifadelerini kullanmıştı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden tek kelime bahsetmeyen Türkiye düşmanı raportör Piri, "Türkiye'deki insan haklarının çiğnenmesi ve bunun sonucunda çıkacak sonuçlar bizi bir hayli endişelendirmekte. Bugün kabul ettiğimiz önerge, eğer anayasa paketi değişmeden uygulanırsa, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin resmi olarak askıya alınması gerekeceği anlamına geliyor" açıklamasını yapmıştı. AP'nin son kararında yine Kati Piri'nin etkili olduğu belirtiliyor.

KATİ PİRİ OYLAMA ÖNCESİ SKANDAL ÇAĞRISINI YİNELEDİ

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılıyor. Türkiye düşmanı Piri'nin raporunda, "16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde" Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "derhal ve resmen askıya alınması" için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyor. Oylama öncesi konuşan Piri, Türkiye'nin terörle mücadelesini görmezden gelerek yine Türkiye düşmanlığını gözler önüne sergileyen çirkin iddialarda bulundu.

AP skandal Türkiye kararı!

Avni Özgürel AP'nin skandal Türkiye kararıyla ilgili konuştu