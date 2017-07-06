Fransa Meclisi OHAL'i 6'ncı kez uzattı

Bakanlar Kuruluna 21 Haziran'da sunulan "Fransa'da OHAL uygulamasına dair yasa tasarısı" Fransa Ulusal Meclisinde oylandı.

Hafta içinde Meclis ve Senatonun ilgili komisyonlarından geçen tasarının Ulusal Meclisteki oylamasına 577 milletvekilinden 150'si katıldı.

OHAL'i 1 Kasım'a kadar uzatmayı öngören tasarı 13'e karşı 137 oyla kabul edildi. 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları sırasında ilan edilen OHAL, daha önce 5 kez uzatılmıştı. 6'ncı kez uzatılması kararlaştırılan uygulama, ilerleyen günlerde Senato'nun onayına sunulacak. Tasarının buradan da geçerek yasalaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

- OHAL KALKIYOR FAKAT ETKİLERİ KALICI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü milletvekili ve senatörleri bir araya getirdiği Kongredeki konuşmasında, OHAL uygulamasını sonbaharda bitireceklerini belirtmişti.

Gerçekte OHAL uygulaması kaldırılırken, uygulamanın getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele kanunu kapsamına dahil ediliyor. Hükümet, terörle mücadele yasası kabul edilinceye dek OHAL'in sürdürülmesine karar verdi.

Yeni kanuna göre, adli makamların yetkisinde olan birçok güç, valiliklere devrediliyor. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adrese baskınlar, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Gerard Collomb de şimdiye kadar 16 caminin kapatıldığını kaydetti. Collomb, 3 cami hakkında kapatma işlemlerinin devam ettiğini ve terör propagandası yapıldığına inanılan bu ibadet yerleri hakkında gerekli kararın kısa sürede verileceğini söyledi. Collomb, ayrıca bu yılın başından itibaren 7 terör saldırısının önlendiğine dikkati çekti.

Ulusal Meclis Kanun Komisyonu Raportörü ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) Milletvekili Didier Paris ise OHAL'in 5'inci kez uzatıldığı geçen yılın aralık ayından itibaren 62 kişiye ev hapsi, 161 adrese polis baskını, 48 kişiye belli bölgelerde bulunma veya giriş yasağı, 5 cami veya toplanma merkezi hakkında kapatma kararı verildiğini bildirdi.