Liderler, G20 için Almanya’da

Almanya'nın en büyük liman şehri olan Hamburg'un 7-8 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı G20 Zirvesi yarın başlıyor. Zirve kapsamında liderler Hamburg'a gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jakob Zuma, Japonya Başbakanı Şinz Abe, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Suudi Arabistan Maliye Bakanı İbrahim al-Assaf, Vietnam Başbakanı Nguyn Xuân Phc Hamburg'a geldi.



7-8 Temmuz'da gerçekleşecek zirvede ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, Afrika ile ortaklık, sorumlulukların üstlenilmesi, yolsuzluk, kara para aklama, terörle mücadele gibi küresel konular ele alınacak. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ile AB'nin yer aldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg'da güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Zirvede 20 bin polis Hamburg sokaklarında görev yapıyor. Türkiye'yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

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