WB’ye 80 milyon dolarlık Tolkien tazminatı

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Amerikan film şirketi Warner Bros'un (WB), "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" romanlarının yazarı J.R.R. Tolkien'in varislerinin, ticari ürün haklarının kullanımıyla ilgili açtığı davada, 80 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi.BBC'de yer alan habere göre, WB, Tolkien'in kızı Priscilla Tolkien'in sahibi olduğu vakfın, kitapların yayıncısı HarperCollins ile stüdyonun, eserlerin ticari ürün satış haklarını suiistimal ettiği gerekçesiyle açtığı davada, varılan adli uzlaşma anlaşması kapsamında muhataplarına 80 milyon dolar ödemeyi kabul etti. WB, fantastik edebiyatın başyapıtı sayılan eserlerin ürün satış haklarını film haklarıyla birlikte 1969'da elde etmişti. Fakat davalılar ürün satış haklarının yalnızca somut metalarla ilgili olduğunu, stüdyonun romanların karakter ve kavramlarını video oyunlarında, cep telefonu uygulamalarında ve hatta kumar makinesi figürlerinde kullanarak söz konusu hakları suiistimal ettiğini iddia etmişti.