328 milyon dolar onları hiç değiştirmedi

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ABD'deki Powerball isimli şans oyununda geçen şubatta rekor ikramiye olan 528 milyon doları iki çiftle birlikte kazanan ve paylarına 328 milyon dolar ( 1.1 milyar TL ) düşen David Kaltschmidt ve Maureen Smith çifti eski yaşam tarzlarını bırakmadı. Çiftin Florida eyaletindeki Melbourne sahilindeki mütevazı evlerinde kalmaya devam ettikleri ve hala şans oyunu oynadıkları belirtildi. David Kaltschmidt'in sadece arabasını aynı markanın bir üst modeliyle değiştirdiği öğrenildi. Amerikan paparazzilerin çektiği fotoğraflarda David Kaltschmidt bir süpermarkete giderken karısı Maureen Smeht ise evin çöp tenekesini taşırken görülüyor. Medyaya konuşmayan çiftin arkadaş çevrelerine de sadık kaldığı belirtilirken, Amerikan basınına konuşan bir arkadaşları "Bankada milyonlarca dolarları var. Ancak sanki hayatlarında hiçbir şey değişmemiş gibi davranıyorlar. Aynı markete gidip oradaki çalışanlarla sohbet ediyorlar. Hatta Maureen şans oyunu oymaya devam ediyorlar" diye konuştu. Çiftin Ocak 2016'da aldığı Powerball biletine yaklaşık bir yıl sonra büyük ikramiye vurmuş, Amerikan medyası 37 yıldır evli olan çiftin bir ay boyunca kendilerini deşifre etmediklerini ve bu sürede çocuklarının bile bu durumdan haberi olmadığını yazmıştı.