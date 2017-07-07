ABD'den flaş "Suriye'de ateşkes" açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için uzlaştığını söyledi.

Rex Tillerson, ateşkesin kapsadığı bölgenin, Ürdün'ün güvenliğini etkilediğini ve "Suriye'de savaş alanının çok karmaşık bir parçası" olduğunu belirterek, uzlaşıyı, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti olarak değerlendirdi. Tillerson, "Neticede, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için birlikte çalışmayı sürdürebileceğimiz diğer alanlar konusunda çok uzun bir konuşma yaptık." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.