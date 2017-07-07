Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den flaş "'de " açıklaması!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 23:11

Dışişleri Bakanı , ABD ve 'nın 'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı , ABD Başkanı Donald Trump ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın 'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve için uzlaştığını söyledi.

Rex Tillerson, ateşkesin kapsadığı bölgenin, Ürdün'ün güvenliğini etkilediğini ve "Suriye'de savaş alanının çok karmaşık bir parçası" olduğunu belirterek, uzlaşıyı, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti olarak değerlendirdi. Tillerson, "Neticede, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri için birlikte çalışmayı sürdürebileceğimiz diğer alanlar konusunda çok uzun bir konuşma yaptık." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını, anlaşmanın 9 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den flaş "Suriye'de ateşkes" açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz