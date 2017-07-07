ABD'den Katar'a kritik ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın davetiyle bu ülkeye gideceği kaydedildi.

Tillerson'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacağı, daha sonra Ukrayna'ya geçip 9-10 Temmuz tarihlerinde de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartevi günü Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS, KATARLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini ele aldığı belirtildi.

Sözcü White, "Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini yineledi ve DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahil iki ülke arasındaki ortak menfaatleri konuştular." ifadesini kullandı.

Mattis'in Doha yönetiminin son günlerde DEAŞ karşıtı koalisyona C-17 tipi kargo uçağı tahsis etmesi başta olmak üzere ülkenin bu örgütle mücadeledeki katkılarına vurgu yaptığını duyuran White, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin de gündeme geldiği bilgisini paylaştı.

White ayrıca Mattis'in ortak hedeflere odaklanmak üzere Körfez'deki gerginliğin düşmesinin önemini vurguladığını aktardı.

Pentagon Sözcüsü, Mattis'in Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesini görüşmek üzere Güney Kore Savunma Bakanı Han Min-koo ve Malezya Savunma Bakanı Hişamüddin Tun Hüseyin'i de telefonla aradığını kaydetti.