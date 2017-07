AP raporu hükümsüzdür

BUGÜN NELER OLDU

Ankara, AB Komisyonu'nun 2016 Türkiye Raporu'na dayanarak hazırlanan ve dün AP Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öngören kararını sert dille eleştirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye düşmanı ve PKK hayranı Kati Piri'nin raporunu kabul ederek skandal karara imza atan AP için "Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir" ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. AB - Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. AB, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir" diye konuştu.Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını vurgulayan Başbakan, "Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, her zaman gidecek bir başka yolu vardır. Kaldı ki AB üyeliği, Türkiye'ye bir menfaat sağlarsa, AB'ye iki menfaat sağlar. AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak, herkesin sorumlu davranmasını ve buna göre gereğini yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de şunları kaydetti: AP raporu objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı yok. AP siyasi nitelikte bir karar açıklamıştır. AB'nin yayımladığı herhangi bir raporun objektif, dengeli olmasını her zaman gözetiriz. Eleştiriden de çekinmeyiz. Rapor bundan uzak. AP raporunu son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz. Rapor, bizim tarafımıza ulaştığında hiçbir şekilde değerlendirme söz konusu olmaksızın kapağı açılmadan aynen iade edilecektir.Başbakan Binali Yıldırım "AB'nin çeşitli konularda Türkiye'yi eleştirmek yerine bir de dönüp kendine bakması lazım. PKK bölücü terör örgütünün oradaki faaliyetlerinin niye bu kadar yaygınlaştığının, FETÖ'nün faaliyetlerine niye bu kadar kayıtsız kalındığının cevabını da bize vermeleri gerekiyor" ifadesini kullandı. Dışişleri Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu da "Rapor yok hükmündedir" dedi.