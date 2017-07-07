‘İsrail Kürt devleti istiyor’

BUGÜN NELER OLDU

İsrail merkezli Begin Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Edy Cohen, "İsrail'in bağımsız Kürdistan'a ihtiyacı var" başlıklı yazısında, 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu destekledi ve bölgede bir Kürt devletinin kurulmasının İsrail tarafından desteklendiğini belirtti. "Son zamanlarda Suudi Arabistan'dan Kürdistan'a beklenmedik bir destek geldi. Bu destek Katar'ı destekleyen Türkiye'den alınan bir intikam olabilir" diyen Cohen, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun üç yıl önce söylediği "Bizim, Kürtlerin bağımsızlık arzusunu desteklememiz lazım" sözlerini hatırlattı. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ise "Irak'ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" dedi. İngiltere merkezli Dünya Hıristiyanları Dayanışması Örgütü Başkanı Mervyn Thomas'ın referandum ile ilgili nabız tutmak için Erbil'e gideceği öğrenildi.