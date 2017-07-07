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: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 21:02 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 21:28
John Bass: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var

ABD Büyük Elçisi "Öncelik Rakka olmalı. Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var. buna saygı duyuyoruz. Tüm aktörler DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.

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John Bass: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var
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