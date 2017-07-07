ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Kiralık Lopes resmen Akhisarlı oldu
Ekong Bursaspor'da
Fenerbahçe Volkan Şen'i serbest bıraktı!
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
Teodosic, Los Angeles Clippers ile anlaştı
Dallas Mavericks, Nowitzki ile "devam" dedi
TÜM SPORLAR
İpek Soylu, Wimbledon'a veda etti
İpek Soylu Wimbledon’da çiftlerde ikinci tura çıktı
Olimpiyat meşalesi bugün Samsun’da
TRANSFER
Clichy'den imza töreninde flaş açıklama
Andre Castro transferindeki kriz çözüldü
Yeni transfer kampa katıldı
SPOR MAGAZİN
Çocukluk aşkıyla evlenen Messi'ye Barcelona'dan şahane hediye!
Caner Erkin ile Şükran Ovalı üzerinde servet taşıyor
Şükran Ovalı, Asena Atalay'a gönderme mi yaptı?
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Demet Akalın'ı çılgına döndüren olay
Neslihan Atagül'den 'gelinlik benzerliği' yorumu
Gupse Özay ile Barış Arduç'tan hayranlarını üzen karar
Nişanlısı Hande Yener'in çalışanlarını canından bezdirdi
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman gazeteciye ders gibi cevap
İçtüzük değişikliği ile ilgili detaylar belli oldu
AYM'den mühürsüz oy pusulası başvurusuna ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da yoğun temaslar!
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Koza Altın'a büyük vergi cezası!
Bakan Çelik: Haksız kazanç yapan 5-6 firmayı izliyoruz
Yabancılar Türk şirketlerine 3,1 milyar dolar yatırdı
İşte Avrupa ve Ortadoğu'nun en iyi havayolları şirketleri! THY zirveye doğru...
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Sakarya'daki katliamda flaş gelişme: O caniler tutuklandı
Eve gelen şofben ustası, evdeki kadını taciz etti!
Sakarya'daki katliamda yeni gelişme: Otopsi işlemi tamamlandı
Katledilen kadının kocası konuştu: Yakınlarımız tecavüzü bilmesin
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
John Bass: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var
Katar'dan körfez ülkelerine cevap gecikmedi
ABD ve Rusya, Suriye'de ateşkes konusunda anlaştı!
Trump ve Putin'in G20'deki görüşmesi başladı
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Öldükten sonra hesaplarınıza ne olacak?
İnstagram'ın zengin çocukları
Sıra dışı av taktiği!
Yurdum insanından çeşitli icatlar!
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Alman Gazeteciyi PKK'lılar polisin gözü önünde komaya soktu
Provokasyon böyle önlendi!
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
SPOR
F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Konvoyun startını Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu verdi
Rakibine dirsek attı, diskalifiye edildi!
SAĞLIK
Kol ve bacakta yapılacak estetik girişimler nelerdir?
Karın germe ve liposuction birlikte yapılabilir mi?
Dolgu uygulaması nedir?
KOMİK
İlk defa kola içen ufaklığın aşırı sevimli halleri
Erzurumlu 'Çitos Efe'den dans
Erzurumlu 'Çitos Efe'den şarkı
TÜM
VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Dünya Haberleri
John Bass: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var
John Bass
: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var
DHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2017
21:02
Güncelleme Tarihi: 7.7.2017
21:28
ABD Büyük Elçisi
John Bass
"Öncelik Rakka olmalı. Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var. buna saygı duyuyoruz. Tüm aktörler DEAŞ ile mücadeleye odaklanmalı" dedi.
BUGÜN NELER OLDU
SİTENE EKLE
CROPY
BENZER HABERLER
Türkiye Afrin'de YPG'yi vurdu, ses ABD'den geldi!
Pentagon’dan Rakka operasyonu açıklaması!
Rakka operasyonu 2 Haziran’da başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
John Bass: Türkiye'nin kesinliklke savunma hakkı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz