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Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı
Kıbrıs
müzakereleri sonuçsuz kaldı
Giriş Tarihi: 7.7.2017
03:34
Güncelleme Tarihi: 7.7.2017
03:48
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
,
Kıbrıs
'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
: Türkiye elinden geleni yaptı. Tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı.
Ayrıntılar geliyor...
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