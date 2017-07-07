Türkiye'nin en iyi haber sitesi

müzakereleri sonuçsuz kaldı

Giriş Tarihi: 7.7.2017 03:34 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 03:48
Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı

Dışişleri Bakanı , 'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle İsviçre'nin Crans-Montana kentinde 10 gündür devam eden Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı : Türkiye elinden geleni yaptı. Tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı.

Ayrıntılar geliyor...
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs müzakereleri sonuçsuz kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz