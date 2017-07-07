KKTC Cumhurbaşkanı: İki taraf da kaybetti

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmelerinde taraflar bir anlaşma sağlayamadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuyla ilgili açıklama yapmak üzere kameralar karşısına geçti.

Akıncı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerime olumlu bir haberle başlayamamanın burukluğunu taşıyorum. Sorumluluğum gereği sizleri aydınlatmak istiyorum. Ayrıntılı toplantıyı Kıbrıs'a döndükten sonra yapacağım. 2 yıldır bu süreci müzakere ediyoruz. Bu aslında 50 yıllık bir süreç. Geçen kasımdan bu yana bütün süreçlerin bu şehirlere taşınarak yapılan konferansların en büyük mimari Kıbrıs Türk tarafıdır.

Biz olmasaydık süreç buralara gelemezdi. İki tarafın da kazanacağı ortam yaratmak mümkündü. O noktaya çok yaklaşıldı. Ancak iki tarafın da kaybettiği bir noktada bu iş maalesef olumsuz sonuçlandı."