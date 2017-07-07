Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları otelde mahsur kaldı!

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri damga vurmaya devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre, bu akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği güvenlik gerekçesiyle bir saatten fazla gecikmeli başladı.

Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların kendi güvenlikleri için otelden ayrılmamalarını istedi.

Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldılar.

Sokakların savaş alanına döndüğü otel çevresinde polis güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bakanların otelden çıkışına izin verdi. bakanların çalıştay toplantısı 1 saatten fazla gecikmeli başladı.