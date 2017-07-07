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Trump'ın G20 unutkanlığı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 7.7.2017 15:29
Trump'ın G20 unutkanlığı

ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi için geldiği Hamburg'da otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu.

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Trump'ın G20 unutkanlığı
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