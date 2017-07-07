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Trump'ın G20 unutkanlığı
Trump'ın G20 unutkanlığı
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2017
15:20
Güncelleme Tarihi: 7.7.2017
15:29
ABD Başkanı Donald Trump, G-20 Zirvesi için geldiği Hamburg'da otel rezervasyonu yaptırmayı unuttu.
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