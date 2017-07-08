ABD, Japonya ve Güney Kore’den flaş Kuzey Kore kararı!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, üç liderin Kuzey Kore'ye karşı alınacak tedbirleri kapsamlı olarak görüştüğü kaydedildi.

Kuzey Kore'nin önceki gün ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yaptığının tüm boyutlarıyla farkında olunduğu belirtilen açıklamada, bu adımın dünya barışı için bir tehdit teşkil ettiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarını ihlal anlamına geldiği belirtildi.

Kuzey Kore yönetiminin nükleer ve balistik füze programlarını durdurma noktasında alınabilecek tedbirlerin ele alındığına işaret edilen açıklamada, "ABD, Güney Kore ve Japonya, nükleer silahlara sahip bir Kuzey Kore'yi asla kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

PEKİN'E İSİM VERMEDEN ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, isim vermeden Çin yönetiminin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapılarak, "Üç lider, Kuzey Kore'yi balistik füze programını durdurma ve nükleer silahsızlanma adımlarını acilen atma konusunda ikna etmeleri için bu ülkenin komşularına da çağrıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın son bölümünde ise ABD yönetiminin Kore Yarımadası'nda bir kaos çıkmasını engellemek için gerekli adımları atmaya hazır olduğuna işaret edilerek, "Başkan Trump, ABD'nin, tüm konvansiyonel ve nükleer kapasitesini kullanarak Güney Kore ve Japonya'yı savunmaya olan güçlü bağlılığının altını çizdi." paylaşımında bulunuldu.

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı bir şekilde kıtalararası füze denemesi yaptığını kabul etmiş, ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de son füze denemesini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmıştı. Toplantıda Kuzey Kore'ye karşı askeri adımlar da dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklayan Haley, Çin'i daha fazla inisiyatif almaya davet etmişti.

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze kapasitesini elde etmesiyle ilgili, "Bu kapasitenin bizi savaşa daha da yaklaştırdığına inanmıyorum." yorumunu yapmıştı.