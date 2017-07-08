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'dan flaş kararı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 21:27 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 01:55
Almanya'dan flaş Türkiye kararı!

Alman milletvekillerinin 'daki nü ziyaret edeceği bildirildi.

Federal Meclisten yapılan açıklamada, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Wolfgang Hellmich başkanlığındaki 7 kişilik Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesinin 'daki ne ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, milletvekillerinin 17 Temmuz'da 'ye gideceği belirtildi.

Heyette mecliste bulunan tüm partilere üye milletvekillerinin yer aldığına işaret edilen açıklamada, heyetin "AWACS-Programının" durumuna ilişkin bilgi alacağı, üste bulunan NATO bünyesinde görev yapan askerlerlerle ve görev koşullarıyla ilgili görüşeceği kaydedildi.

Konya'daki NATO üssünde, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede görevli AWACS erken uyarı ve gözlem uçaklarında 20 ila 30 arasında Alman askeri bulunuyor.

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Almanya'dan flaş Türkiye kararı!
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