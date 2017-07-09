Beslediği PKK yılanı Almanya’yı soktu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Hamburg şehrindeki G-20 zirvesi dün sona erdi. Savaş alanına dönen Hamburg'taki zirveye hem polisin hem de protestocuların şiddete başvurduğu sokak olayları damgasını vurdu. Türkiye'de Gezi Parkı olaylarının yaşandığı günlerde protestolara destek veren bir tutum takınan Almanya, kendi ülkesindeki eylemcilere ise polis şiddetiyle karşılık verdi. G20 zirvesi sırasında şiddete başvuran gruplar arasında, terör örgütü PKK'nın paçavralarıyla terörist başının posterlerini taşıyan kişiler de dikkat çekti. Bu tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl söylediği, "Terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi sokabilir" sözlerinin doğruluğunu bir kez daha kanıtladı."Cehenneme Hoşgeldiniz" adı altında sokaklara çıkan eylemciler, kurdukları barikatları ateşe verirken, arabaları ve dükkanları yağmaladı. 100 bin göstericiye müdahale eden Alman polisi ise biber gazı ve tazyikli su kullanıp çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Olaylarda 213 polis yaralandı, 265 kişi gözaltına alındı, 19 kişi de tutuklandı. Eylemcilere sert bir şekilde müdahale eden polis, sosyal medya kullanıcılarına da "Olaylardan görüntü paylaşmayın" uyarısında bulundu. Bu uyarı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken Bild gazetesi muhabiri Frank Schneider, polisin doğrudan gazetecilere saldırdığını belirtti. Schneider, bir polisin, "Şu ndan itibaren basın özgürlüğü yok" sözlerini paylaştı. Güvenlik görevlilerinin, protestoların yaşandığı caddelerdeki tüm apartmanlara girdiği ve çatılara konuşlandığı belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de sokak gösterilerini "Kabul edilemez" şekinde nitelendirdi.G-20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen en az üç gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.