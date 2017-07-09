CHP’den FETÖ, DHKP-C ve PKK'dan ihraç edilenler için dev dilekçe

Alanın çevresi Türk bayrakları ve "ADALET" yazan flama ve dövizlerle çevrildi.

YÜRÜYÜŞ İHRAÇ EDİLEN FETÖ VE PKK'LILAR İÇİN Mİ YAPILDI?

Öte yandan alan içinde yapımına dün başlanan pankartta, FETÖ soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen kamu görevlileri ve teröre destek veren akademisyenler için destek dilekçesi hazırlandı. Bu dilekçe sosyal medyada " Bu yürüyüş PKK, FETÖ VE DHKP-C bağlantıları nedeniyle ihraç edilen kamu görevlileri için mi yapıldı." şeklinde tepkiler yeralırken CHP tabanından da itiraz sesleri yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal "Atatürk düşmanları ile yürümem" diyerek bu yürüyüşe katılmayı reddetmişti.

PKK VE TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'EN MİTİNGE DESTEK

Dilekçenin yanında ise Yunan tanrıçası Themis'in adaleti simgeleyen heykeli çizildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından mitingin akşam saat 18.00 de başlaması planlanıyor. Mitinge Fetullah Gülen ve sosyal medyadaki FETÖ tetikçileri tam destek verirken, Kandil ve PKK'nın sesi Yeni Özgür Politika gazetesinden destek mesajları geldi.