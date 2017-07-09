Suriye'nin Türkiye sınırına "devrim bayrağı" asıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

Babül Hava Sınır Kapısı Müdürü Sacit Ebu Firas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki İdlib kentinin Türkiye sınırında bulunan sınır kapısının girişine "devrim bayrağı" astıklarını söyledi.

Ebu Firas, "Bu bayrak, Suriyelilerin zulme karşı başlattıkları gösterilerde kullandığı bayraktır. Bu bayrak, Suriye devrimini temsil ediyor. Bayrak asma kararını önceden almıştık, bugün bu kararımızı yerine getirerek dev bayrağımızı astık." diye konuştu.

Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişindeki 18 metre boyunda ve 12 metre genişliğindeki bayrak, 25 metre yükseklikte dalgalanmaya başladı.

Sınır kapısına asılan "devrim bayrağı", Suriye halkının Fransız ihtilaline karşı başlattığı istiklal mücadelesini temsil ediyor.

Suriye'de 2011 yılının Mart ayında iç savaşın baş göstermesiyle, Beşşar Esed rejimine karşı gösterilere katılanlar, bu bayrağı kullanmıştı.