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'tan 'e yeşil ışık!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 19:32 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 19:47
Trump'tan Putin'e yeşil ışık!

Başkanı Donald , G-20 zirvesinde Devlet Başkanı Vladimir 'le yaptığı görüşmede krizine ilişkin, "Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı" dedi.

Başkanı Donald , G-20 liderler Zirvesinde Devlet Başkanı Vladimir 'le gerçekleştirdiği görüşmeye ve zirveye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "G 20 Zirvesi ABD için büyük bir başarıydı. ABD'nin yaptığı birçok kötü ticaret anlaşmasını düzeltilmesi gerekiyor. Bu bitirilecek" dedi.

Trump, ABD seçimlerinde Rus müdahalesine ilişkin de, "Başkan Putin'e iki kez seçim için Rus karışıklığı konusunda baskı yaptım. Şiddetle inkar etti" ifadelerini kullandı.

Trump, Putin'le gerçekleştirdiği toplantıda yaptırımların kararına ilişkin, "Putin'le gerçekleştirdiğim görüşmede yaptırım konusunu tartışmadık. Ukrayna ve problemleri çözülene kadar yaptırım uygulanmayacak" diye konuştu.

Trump, Suriye krizine ilişkin ise, "Suriye'nin hayatlarını kurtaracak bir ateşkes anlaşmasını müzakere ettik. Şimdi Rusya ile yapıcı bir şekilde çalışmaya başlamanın zamanı" şeklinde konuştu.

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Trump'tan Putin'e yeşil ışık!
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