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Dünya Haberleri
ABD, Musul'un geri alındığını doğruladı
ABD, Musul'un geri alındığını doğruladı
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2017
20:59
Güncelleme Tarihi: 10.7.2017
21:07
ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ordusunun Musul'u kurtardığını doğruladı.
ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ordusunun Musul'u terör örgütü DEAŞ'ten temizlendiğini doğruladı. Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, dün Musul'un terör örgütü DEAŞ'ten temizlendiğini söyleyerek, orduyu tebrik etmişti.
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