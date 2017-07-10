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ABD, Musul'un geri alındığını doğruladı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 10.7.2017 20:59 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 21:07
ABD, Musul'un geri alındığını doğruladı

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ordusunun Musul'u kurtardığını doğruladı.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak ordusunun Musul'u terör örgütü DEAŞ'ten temizlendiğini doğruladı. Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, dün Musul'un terör örgütü DEAŞ'ten temizlendiğini söyleyerek, orduyu tebrik etmişti.
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ABD, Musul'un geri alındığını doğruladı
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