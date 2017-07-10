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ABD'den Türkiye açıklaması

Giriş Tarihi: 10.7.2017 17:44 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 17:47
ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye krizinde ‘bir ilerlemenin' sağlandığını belirterek Washington'un bu konuda Türkiye ile aktif şekilde iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.

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ABD'den Türkiye açıklaması
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