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ABD'den Türkiye açıklaması
ABD'den Türkiye açıklaması
Giriş Tarihi: 10.7.2017
17:44
Güncelleme Tarihi: 10.7.2017
17:47
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye krizinde ‘bir ilerlemenin' sağlandığını belirterek Washington'un bu konuda Türkiye ile aktif şekilde iş birliğini sürdüreceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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