İngiltere vatandaşlarını uyardı: 'Kaçın, saklanın, bildirin'

İngiltere polisinin terörle mücadele birimi, YouTube kanalı üzerinden, tatilcilerin Tunus'takine benzer bir terörist saldırıdan kendilerini nasıl kurtaracaklarına ilişkin ipuçları içeren yeni bir film yayınladı.

'Kaçın, saklanın ve bildirin', sloganlı 4 dakikalık filmde aileler bir otelden kaçıyor, bazı anne-babalar küçük çocuklarını hızlı ve kontrollü bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıyor. İngiliz polisi, videoda yer alan görüntülerle İngiliz vatandaşların terör olaylarından nasıl kurtulması gerektiğini aktardı.

Videoda, turistlere söz konusu kaçış rotalarından soğukkanlılıkla uzaklaşmaları, mevcut bir çıkış noktası yoksa, güvenli bir yere gizlenmeleri öneriliyor. Ayrıca vatandaşların kendi güvenliklerinden emin olduktan sonra polis çağırmaları, polis olay yerine ulaştığında ise verilen talimatlara uyulması gerektiği anlatılıyor.