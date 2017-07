163 torunlu 90’lık nine

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de yaşayan Jessie Smith'in (90) doğum gününü kutlamak için 175 aile bireyinin bir araya geldiği kutlamaya, Smith'in torunları damga vurdu. Ailesi tarafından "dadı" lakabıyla anılan Smith'in 12 çocuğu, 44 torunu, 99 torun çocuğu ve 20 de onların çocuğu olmak üzere toplam 163 torunun katıldığı partide bol bol aile fotoğrafları çekildi. En küçük torununun 2.5 aylık, en büyük torununun ise 52 yaşında olduğunu belirten 90 yaşındaki nine, "Çok çocuğumuzun olmasını bizim dönemimizde televizyon olmadığına bağlayarak şakalar yapıyorum. İngiltere'deki en çok toruna sahip kişi olduğumu düşünmek inanılmaz" ifadelerini kullandı. Vefat eden eşi Arthur ile 17 yaşındayken çalıştığı fabrikada tanışıp evlendiğini aktaran Smith, ilk çocuğunu 18 yaşındayken dünyaya getirdiğini sözlerine ekledi. Büyükannesinin ailesine karşı oldukça sevecen olduğunu belirten 34 yaşındaki torunu Katy Preshaw, "O gerçekten tüm ailenin saygı duyduğu biri ve gerçek bir süper nine. Aynı zamanda da bir Kraliçe gibi giyinir. Her zaman takı takar ve makyaj yapar" diye konuştu. Doğum günü için tüm ailenin bir araya gelmesinin ninesini heyecanlandırdığını belirten Preshaw, "O bizim her şeyimiz. Hepimiz için bir rol model. Bir aile olarak o olmazsa biz kayboluruz, O da ailesi olmadan kaybolur" sözlerini kullandı. Preshaw, geniş ailesinin büyük annesi ile büyük babasının elli senelik büyük aşkının meyvesi olduğunu ve ikisine de minnet duyduğunu aktardı. İngiltere'nin bir önceki en çok torunlu ninesinin, 154 toruna sahip olan 97 yaşındaki Margaret Howarth olduğu kaydedildi.