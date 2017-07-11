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'den flaş açıklaması

Giriş Tarihi: 11.7.2017 23:09 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 23:20
ABD'den flaş YPG açıklaması

terör örgütü 'nin oluşturduğu 'nin karşıtı koalisyon toplantısına katılmayacağını garantisini verdi.

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ABD'den flaş YPG açıklaması
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