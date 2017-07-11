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: Ciddi endişe duyuyoruz

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 21:05
BM: Ciddi endişe duyuyoruz

Hava operasyonlarının sürdüğü Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü , hava operasyonlarının sürdüğü Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rakka'da çatışmaların artması ve hava saldırıları nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğini, bu saldırılar nedeniyle kentten ayrılmaya çalışan sivillerin seyahatlerinin engellendiğini ifade ederek, "Hava operasyonlarının sürdüğü Rakka'da mahsur kalan sivillerin güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric, terör örgütü 'ın lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin öldürüldüğü yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine kendilerinin bunu teyit edebilecek durumda olmadıklarını vurguladı.

SURİYE'NİN YÜZDE 51'İ ŞEBEKE SUYUNA ULAŞAMIYOR

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, son üç gün içinde Suriye'nin Menbiç kentinde su dağıtım şebekesinin onarıldığı ve durumun düzelmeye başladığı belirtildi.

Buna rağmen ülke genelinde su sıkıntısının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Suriye genelinde halkın yüzde 51'inin şehir şebeke suyuna düzenli erişimi yok." ifadesi kullanıldı.

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BM: Ciddi endişe duyuyoruz
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