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'den skandal talebi

Giriş Tarihi: 11.7.2017 22:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 22:21
BM'den skandal YPG talebi

özel temsilcisi Steffan de Mistura, yaptığı açıklamada terör örgütünün Suriye'de yeni anayasa yapımı çalışmalarında yer alması gerektiğini ifade etti. Suriye'de çatışmaları sonlandırmak için yapılan anlaşmaların, ülkede istikrarın sağlanmasında oynadığı rolün önemine vurgu yapan de Mistura, bu anlaşmaların ülkeyi bölünmeye sürüklememesi için çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler () Özel Temsilcisi , ülkedeki yeni anayasa taslağı için yürütülen çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye görüşmelerinin 7. turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan de Mistura, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamalarda, terör örgütünün uzantısı 'nin yok sayılmaması gerektiğini belirterek "Kürt temsilcilerin anayasa çalışmalarına katılımına izin verilmeli" dedi.

Uluslararası haber ajanslarına bilgi veren Batılı diplomatlar, geçtiğimiz haftalarda BM temsilcilerinin farklı Suriyeli muhalif gruplarla anayasa tasarısı için teknik müzakereler yürüttüğünü söyledi ve yeni anayasa taslağı için İsviçre'nin Lozan kentinde iki toplantı düzenlendiğini aktardı.

BM Suriye Temsilcisi, ülkenin bütünlüğü için bu gibi anlaşmaların "geçici" statüde olması gerektiğine de dikkat çekti.

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BM'den skandal YPG talebi
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