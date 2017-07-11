BM'den skandal YPG talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, ülkedeki yeni anayasa taslağı için yürütülen çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye görüşmelerinin 7. turu için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan de Mistura, Rus RIA haber ajansına yaptığı açıklamalarda, PKK terör örgütünün uzantısı YPG'nin yok sayılmaması gerektiğini belirterek "Kürt temsilcilerin anayasa çalışmalarına katılımına izin verilmeli" dedi.

Uluslararası haber ajanslarına bilgi veren Batılı diplomatlar, geçtiğimiz haftalarda BM temsilcilerinin farklı Suriyeli muhalif gruplarla anayasa tasarısı için teknik müzakereler yürüttüğünü söyledi ve yeni anayasa taslağı için İsviçre'nin Lozan kentinde iki toplantı düzenlendiğini aktardı.

BM Suriye Temsilcisi, ülkenin bütünlüğü için bu gibi anlaşmaların "geçici" statüde olması gerektiğine de dikkat çekti.