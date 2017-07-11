Hindistan'da toprak kayması: 14 ölü

Emniyet yetkilisi Jalash Pertin, basına yaptığı açıklamada, birkaç gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Papum Pare bölgesinde meydana gelen felakette, en az 14 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin hasar gördüğünü belirtti.

Pertin, çamur ve toprak altında kalan kişilere ait cesetlerin Ulusal Afet Müdahale Gücü personeli ve eyalet polisi tarafından çıkarıldığını ifade etti.

Arunaçhal Pradeş Eyaleti Başbakanı Pema Khandu, enkaz altında kalmış olması muhtemel kişilerin kurtarılması için acil kurtarma operasyonu başlatılması talimatı verdi.

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, yetkililerin, felaket bölgesinde yaşayan kişilerin güvenli yerlere nakledilmesi ve en azından yağışlar sona erene kadar temel ihtiyaçlarını karşılaması için çalıştığı kaydedildi.

Bölge sakinlerinden Tine, "O kadar hızlı meydana geldi ki hiçbir şey yapamadık. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Felaket, gece meydana gelseydi, yüzlerce kişi ölmüş olabilirdi." dedi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde de en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.