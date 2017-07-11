İşte Bild’in ikiyüzlülüğü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Gezi olayları sırasında Taksim'i savaş alanına çeviren vandallara ve terör örgütü üyelerine karşı mücadele eden Türk polisini yerden yere vuran Alman Bild gazetesi, G-20 Zirvesi sırasındaki Hamburg olaylarında ise bambaşka tavır aldı. Gazete, küçük bir çocuğun polise çiçek verirken çekilmiş fotoğrafını 'Teşekkürler Polis' diyerek poster gibi tam sayfa yayımladı.Aynı Bild, Gezi olayları sırasında polisin göstericilere şiddet uyguladığını, sokaklarda gösterici avına çıktığını yazmıştı. Gezi Parkı olaylarını günlerce gündeminden düşürmeyen Bild, aynı olaylar Hamburg'da yaşanınca göstericilerin tek tek fotoğraflarını yayımladı ve 'Bu G-20 suçlularını tanıyan varsa polise bildirsin" çağrısında bulundu.Bild'in bu tutumuna Almanya'da yaşayan Türkler, "Bild gibi Alman basını Gezi'de taraf oldu. Aynı olay Hamburg'da yaşandı. Polis göstericilere biber gazı, tazyikli su ve copla müdahale etti, evlere baskın düzenledi. Ama Alman basınI bu tutumu alkışladı" dedi.