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Dünya Haberleri
Rus savunma danışmanı Hama'da öldürüldü
Rus savunma danışmanı Hama'da öldürüldü
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2017
23:43
Güncelleme Tarihi: 11.7.2017
23:46
Rus Savunma Danışmanı
Nicholai Afanasov
,
Suriye
'nin Hama kentinde militanların düzenlediği havanlı saldırıda öldü
Rusya
Savunma Bakanlığı, Rus Savunma Danışmanı
Nicholai Afanasov
'un
Suriye
'nin Hama kentinde militanların havanlı mermi saldırısı sonucu öldüğünü bildirdi.
Afanasov'un kara kuvvetlerinin eğitimi için Suriye'de bulunduğu belirtildi.
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