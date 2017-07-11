Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması

Rusya'nın Ankara'ya atanan yeni Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye-Rusya ilişkileri ve yeni görevine ilişkin Türk basınına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın pek çok çıkarının örtüştüğünü belirten Yerhov, bütün alanlarda ve seviyelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliklerin en yüksek düzeyde geliştiğini kaydetti.

Türkiye ve Türk halkı hakkında övgüyle söz eden Yerhov, "Kaderin, beni Türkiye'de çalışmaya yönlendirmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Mükemmel insanların yaşadığı mükemmel bir ülke. Türk halkı çok iyi, misafirperver, güleryüzlü, gururlu ve şerefli." diye konuştu.

"Rusya'nın dış politikasında Türkiye her zaman önemli bir yer edinmiştir." diyen Yerhov, Türkiye'de görevi sırasında taraflar arasındaki ilişkileri artırmak için gayret sarf edeceğini bildirdi.

Türkiye'de büyükelçilik görevinin kendisi için onur ve gurur olduğunu belirten Yerhov, "Maalesef, Ankara'da geçen yıl Aralık'ta trajik bir şekilde hayatını kaybeden değerli büyükelçi Andrey Karlov'dan sonra bu görevi sürdüreceğim. Dışişleri Bakanlığı ve devlet düzeyinde onun Rusya kahramanı olarak anısını yaşatma kararı aldık." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, SURİYE KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ ORTAĞIMIZ"

Rusya ve Türkiye'nin Suriye konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerhov, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye, Suriye krizinin çözümünde önemli ortağımız. Bu karşılıklı etkileşimi Astana'daki ve diğer formatlardaki görüşmeler gösteriyor. Türkiye doğrudan çatışma bölgesinde bulunuyor ve Suriye ile 900 kilometreden fazla sınıra sahip. Çatışmasızlık bölgesi, ateşkes ve diğer konularda aktif bir şekilde karşılıklı görüşmelere devam ediyoruz. İki ülkenin devlet başkanları Putin ve Erdoğan birçok kez vurguladı. Türkiye ve Rusya'nın taban tabana zıt çıkarları yok. Açık bir şekilde dostça diyalogla anlaşmalar ve iş birlikleri yapabiliriz, yapmalıyız. Diyalog sadece yönetimler arasında değil, bütün düzeylerde gerekli."

Uluslararası ilişkilerde prensip olarak ortak tek bir düşüncenin bulunamayacağına işaret eden Yerhov, her devletin iç ve dış politikasını gerçekleştirirken kendi çıkarları olduğunu belirterek, "Bu yüzden Suriye konusunda iki ülkenin çok yakın da olsa farklı görüşlere sahip olması normal." dedi.