Sokağı adres göstermesi faşizmdir

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde dün basın toplantısı düzenledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde güvenliği özenle sağlayan İçişleri Bakanlığı'na teşekkür eden Ünal, Kılıçdaroğlu'nun sokağı işaret ettiğine değinerek, bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını son derece sıkıntılı ve tehditkâr bulduğunu söyleyen Ünal, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu, miting meydanında, 10 maddeyi okuduktan sonra 'kabul edenler, etmeyenler' oylamasıyla paralel bir yapı mı oluşturmak istiyor? Eğer siz yüz bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak, 25 milyon kişinin sandıkta verdiği oyunu, iradesini yok sayıyorsanız bunun adı faşizmdir. Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Mesele, 'Kapının önüne koyarım' dediği parti içi muhalefetin meselesi değildir. Mesele, bir Türkiye meselesidir. Böyle bir siyasi hamleyle kapının önüne koyarım, dediği muhaliflerini bertaraf etmiş olabilir.""Üzerindeki FETÖ şaibesini perdelemiş olabilir ama bu yolda seçilmiş meşru hükümeti, Cumhurbaşkanı'nı, Anayasa'yı, 16 Nisan halk oylamasını, sandığı ve seçimleri gayrimeşru ilan edemez. Bu millet de buna izin vermez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eğer bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış bir millettir. O yüzden kimseyi kimseyle korkutmasın. AK Parti 17-25 Aralık 2013'ten sonra yerel seçimler, iki genel seçim ve üç kongrede kendi temizliğini yapmıştır ama siyasi ayağından bahseden Kılıçdaroğlu, CHP içinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır."