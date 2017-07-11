Suriye’de PKK işgaline isyan

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD protesto edildi. Mareliler, akşam saatlerinde ilçe meydanında toplanarak, terör örgütleri PKK/ PYD'nin aleyhinde sloganlar attı. Çevre köylerden de katılanların olduğu gösteride, Arapça ve İngilizce "Terör örgütü PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı. Göstericiler, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği, Arap nüfusun yoğun olduğu köy, ilçe ve beldelerden çekilmesini istedi. Anadolu Ajansı'na konuşan göstericilerden Dr. Ahmed Hafız, "Türk hükümeti ve devletine mesajımızdır. Bizler bölgedeki terör örgütü PYD'ye karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.Avukat Mahmud Nacar da "Suriye'de rejim, Şii milisler ve PYD'ye karşı devrimimiz devam ediyor. Bunların hepsi terör örgütüdür. Başarılı olana kadar devrimimiz devam edecektir. Türkiye ve Türk halkına, Suriyelilere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Halep'in Azez ilçesinde de geçen cuma namazından sonra terör örgütüne karşı gösteri düzenlenmişti.Daha önce birçok kez terör örgütü PKK / PYD'nin Suriye'de sivil halka yönelik işkenceleri ortaya çıkmış ve ele geçirdikleri bölgelerdeki Arap nüfusu zorla evlerinden ettikleri kanıtlanmıştı. Son olarak da geçtiğimiz günlerde PYD/PKK'nın, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle girdiği Rakka kırsalında, sivillere işkence ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.